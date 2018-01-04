В Одессе мужчина избил до смерти бездомного, попросившего купить ему алкоголь

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В Одессе мужчина забил до смерти бездомного, который попросил купить ему алкоголь.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В понедельник, 1 января, возле разрушенного здания на улице Среднефонтанской обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Шевченковского отделенияполиции Приморского ОП выявила, что у погибшего  черепно-мозговая травма и закрытый перелом костей грудной клетки. Они открыли  уголовное производство по части 1 статьи 115  (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины .

В течение двух суток сотрудники сектора криминальной полиции Шевченковского ОП установили личность правонарушителя и задержали ранее судимого 22-летнего жителя области. 

Сам мужчина рассказал, что в тот вечер на строительной площадке он случайно встретил двух бездомных, которые попросили купить им алкоголь. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он забил потерпевшего до смерти.

Напомним, что ранее на Николаевщине двое селян забили до смерти пенсионерку и ограбили ее дом.

Людмила Жерновская

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