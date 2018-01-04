Прокуратура отдала под суд арестанта, расчленившего сотрудницу Одесского СИЗО

Прокуратура Одесской области направила в Малиновский районный суд обвинительный акт в отношении заключенного, который подозревается в убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области

Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту 13 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство»).

Напомним, что в августе 2017 года на территории Одесского СИЗО в мусорном баке были найдены расчлененные останки тела женщины. Как выяснилось, женщина была сотрудницей СИЗО, младшим инспектором режима охранного учреждения. В ходе расследования правоохранительными органами разоблачен 39-летний заключенный, который, по данным следствия, подозревается в убийстве женщины. Известно, что ранее он был судим за умышленное лишение жизни и разбойное нападение.

Также сейчас идет судебное разбирательство обвинительного акта в отношении бывшего руководителя Одесского учреждения исполнения наказаний № 21 (СИЗО) по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Напомним, в сентябре 2017 года в Одесском СИЗО заключенная напала на инспектора, по данному факту проводят внутренние проверки.