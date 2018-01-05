В 2017 году в Украине зафиксировали более тысячи фактов террористической деятельности

За 2017 год в Украине зафиксировано 1 тысяча 286 фактов террористической деятельности.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос РБК.

Так, наибольшее число терактов зафиксировано в Донецкой (791) и Луганской (274) областях и связаны они с событиями в районе проведения АТО.

— Следователями начато 153 уголовных производства по подозрению лиц по фактам совершения терактов на территории Украины. 10 лицам избрана мера пресечения —содержание под стражей, - говорится в сообщении силового ведомства.

Отмечается, что с начала года подразделениями СБУ предотвращено 17 террористических актов, при этом задержано 25 человек.

Напомним, что 1 октября Национальная полиция задержала двух человек. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что они планировали взорвать венгерский памятник на Верецком перевале в Закарпатской области. Полиция утверждает, что задержанные входят в ОПГ «Торпеды».