Суд отправил в СИЗО жителя Нового Буга, который пьяным сел за руль и сбил насмерть пешехода

Жителя Нового Буга, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «BMW» сбил насмерть пешехода, взяли под стражу.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

Напомним, что 26 декабря водитель «BMW Х5» сбил насмерть 59-летнего местного жителя, который переходил дорогу по неосвещенному переходу и врезался в автобусную остановку.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас подозреваемый находится в Николаевском СИЗО.

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть или причинили тяжелое телесное повреждение»).

Отметим, что по информации редакции «Преступности.НЕТ», водитель, который совершил смертельный наезд, является известным в определенных кругах, связанных с криминалом. По словам собеседника издания, это не первое ДТП с его участием.

Напомним, что на Ивано-Франковщине пьяный водитель сбил пешехода, после чего снова попал в ДТП.