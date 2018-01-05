На Николаевщине двое мужчин получили по 14 и 15 лет тюрьмы за жестокое убийство пенсионера

Суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы двух мужчин, которые жестоко зарубили пенсионера ради наживы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, мужчины убили 63-летнего пенсионера в селе Бугское Арбузинского района еще 1 декабря 2015 года.

В приговоре указано, что после совместного употребления алкоголя один из обвиняемых рассказал второму, что у пожилого жителя села якобы есть деньги и у них возникла идея совершить ограбление одинокого пенсионера.

Они пришли ко двору пожилого мужчины и намеренно бросили камень в железное ограждение. Хозяин дома вышел с топором и открыл ворота. В этот момент обвиняемые накинулись на старика. Он попытался отбиться топором и попал одному из обидчиков в голову, но тот в ходе драки забрал инструмент и нанес несколько ударов обухом топора по голове пенсионера, от чего последний сразу же потерял сознание.

Далее обвиняемые занесли пенсионера вглубь двора и зарубили его собаку. После этого они вернулись к потерпевшему и лезвием топора нанесли еще несколько ударов в районе шеи, а также обухом по голове.

Убитого обвиняемые скинули в неглубокий колодец для хранения воды. Наживой грабителей стали 14 639 гривен, ордена и медали за участие в боевых действиях во Второй мировой войне, мобильный телефон, телевизионный тюнер и электрический тройник.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений предусмотренных частью 4 статьи 187 («Разбой») и пунктами 6, 12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы соответственно. Также суд постановил конфисковать все имущество преступников.

Напомним, убийце из Первомайска, который зарубил топором своего товарища, не удалось оспорить свой приговор.