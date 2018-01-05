В Харькове из-за неосторожного обращения с гранатой погиб волонтер

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В Харькове ночью 5 января погиб 37-летний руководитель пансионата для престарелых, который упустил на пол гранату РГД-5, и она взорвалась.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что погибший неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО.

«В арендованной квартире мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва он погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое детей, которые в это время находились в соседней комнате», - сообщил заместитель главы Нацполиции. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре полицейской подложили под дверь взрывное устройство.

Вадим Богданов

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