Киевлянин заявил, что на улице незнакомка подбросила ему наркотики, а потом полиция пыталась его задержать

Киевлянин Максим Даниловский заявил, что неизвестная девушка подбросила ему наркотики, а затем ему устроила досмотр полиция.

Об этом он написал на своей странице в «Facebook».

«Выхожу из метро на Лукьяновке и иду на свою любимую работу, подходит девушка и просит подсказать ей дорогу на Артема,77, у нее сел телефон и не может карту глянуть. Начинаю смотреть карту, а она стоит возле меня и внимательно втычит в телефон. Мне сразу стало подозрительно, что она так сильно вплотную стала ко мне. Решил придержать кошелек в кармане свободной рукой. Показал я ей дорогу и пошел в переход».

«Спускаюсь и меня не покидает ощущение, что это была какая-то схема на лоха. У меня рюкзак военный – решил проверить, сразу бросилось в глаза, что два маленьких отдела расстегнули. Стою я в переходе у «Житомирских носков» и роюсь в рюкзаке с мыслью, что она могла украсть. А она и не хотела! Нахожу коробок из-под спичек, а там «трава». Она подложила мне траву! После минуты раздумий я купил пару носков и выбросил тот коробок в помойку», - рассказывает киевлянин.

После выхода из перехода Даниловского встретила полиция, которая, по его словам, хотела найти у него «что-то запрещенное». Обыскивать себя киевлянин не дал, в участок ехать также отказался. Он потребовал, чтобы полиция привела свидетелей и стал сам показывать, что у него в рюкзаке и карманах.

«А они стоят и ждут, когда я достану коробок. Я вытащил все что было, а коробка нет, вижу, они менжуются и просят, чтобы я все вытащил. Говорю, чтобы полицейский закатал рукава по локоть и попросил девушку, которая шла мимо с кофе, побыть еще одним свидетелем. Он порылся в рюкзаке и сказал, что извиняется и я свободен. Характерно, что осмотр курточки и брюк был суперповерхностным. Вывод: если у вас кто-то неизвестный что-то просит, держите его на расстоянии; следите за карманами», - написал киевлянин.

В комментариях под его постом написали, что были еще подобные случаи.

«Мне пытались подбросить что-то в рюкзак в метро, на Васильковской, но немного другим способом. Мужчина пошёл на обгон быстрым шагом, я почувствовала, что он пытается засунуть что-то в рюкзак. Но на рюкзаке двойной замок, чего он не ожидал. Я резко обернулась, он заскочил в магазинчик и стоял там, ничего не покупая».

«А сейчас мне позвонил друг, у него такой же случай на метро Демиевская, по описанию тот же мужик в чёрной дутой куртке, тёмные волосы, лет 30 и тоже попытка с рюкзаком», - написала Мария Шахнюк.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский пограничник подбросил своей девушке «наркотики», чтобы оригинально сделать ей предложение.