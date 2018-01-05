Одессита и жителя Снигиревки отдали под суд за мошенничество в интернете – они занимались продажами фейкового товара

Баштанская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего жителя Одесской области и 26-летнего жителя Снигиревки, которые обвиняются в совершении мошеннических действий через интернет.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

«Один из обвиняемых размещал на страницах интернет-ресурсов объявления о продаже несуществующих товаров, предоставлении несуществующих услуг, а также вел интернет-переписку с потенциальными покупателями. Второй обвиняемый, находившийся в другом населенном пункте, снимал деньги, полученные от обманутых покупателей на банковские карточки», - говорится в сообщении.

Мошеннические действия совершались в отношении жителей Николаевской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Черновицкой, Харьковской, Запорожской, Кировоградской областей и города Киева. Также с целью введения в заблуждение потенциальных покупателей и создания у них положительного впечатления злоумышленники писали в интернете положительные отзывы о себе. Отмечается, что объявления размещали в запрещенной в Украине социальной сети.

Всего задокументировано мошенничество в отношении 18 граждан, которым причинен материальный ущерб на сумму более 15 тысяч гривен. Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала мошенников, которые притворяясь банковскими работниками, выманили у киевлян 100 тысяч гривен.