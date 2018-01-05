«Привлекли посредника»: харьковские налоговики использовали кассира из обменника, чтобы получить взятку в $40 тысяч

В Харькове СБУ и внутренняя безопасность ГФС задержали на взятке двух служащих местного управления Государственной фискальной службы.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Заместитель начальника одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области вместе со своим подчиненным – старшим оперуполномоченным наладили коррупционную схему систематического получения взяток от предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности. Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тысяч долларов США за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение к уголовной ответственности», - сообщили в СБУ.

Злоумышленников задержали во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч американских долларов. Пытаясь избежать передачи денег «из рук в руки», чиновники привлекли к своей сделке посредника – кассира одного из пунктов обмена валют.

Напомним, ранее сообщалось, что руководителя аэропорта «Николаев», задержанного за дачу взятки губернатору, выпустили под залог в ₴2,5 миллиона.