Задержанный экс-«министр здравоохранения» Крыма три года жил и работал в Киеве, - СМИ

Бывший первый «министр здравоохранения» аннексированного Крыма Петр Михальчевский после бегства из оккупированного полуострова прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц.

Об этом сообщает ТСН.

По словам консьержа, он с семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания — сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной.

Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное предводителем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым. В прокуратуре автономии, которая работает на материке, говорят, что следственные действия продолжаются до сих пор.

Сотрудники СБУ задержали Михальчевского – теперь в СИЗО стало на одного сепаратиста больше.

В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ — здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.

К Оксане Михальчевской у следователей вопросов уже почти нет, к концу суток ее обещают отпустить домой. В то же время ее мужу 6 января будут избирать меру пресечения в Херсонском городском суде.

Самопровозглашенным министром здравоохранения Мехальчевський стал сразу после оккупации, в феврале 2014 года. И с первого дня работы начал направлять крымские больницы к стандартам российской медицины. Обещал всем крымчанам, которые добровольно поменяют паспорт Украины на российский, бесплатные полисы медицинского страхования. Но обещания так и не выполнил. Уже летом 2014-го его уволили из-за коррупционного скандала: он заставлял врачей собирать так называемые «добровольные взносы». После этого он сбежал в Киев.

Напомним, Михальчевского задержали в Киеве утром 5 января после проведения обыска. Экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины — государственная измена (санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы).