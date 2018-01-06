На Сумщине пограничники пресекли ввоз гранат из России

В Сумской области в пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе предотвратили ввоз гранат, обнаруженных служебной собакой во время таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, на границе был остановлен автомобиль Фольксваген украинской регистрации, в ходе проверки которого под левым передним крылом автомобиля был обнаружен неизвестный пакет.

Взрывотехниками Национальной полиции было установлено, что в пакете находились 2 гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.

Напомним, на Харьковщине СБУ разоблачила канал поставок в Россию оборудования для военно-транспортной авиации.