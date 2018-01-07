К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли 300 сотрудников Нацполиции – нет ни одного свидетеля

Сергей Яровой, Вячеслав Аброськин К расследованию дела убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечены 300 работник Национальной полиции Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Напомним, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело юриста Ирины Ноздровской.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, несмотря на рождественские праздники расследование убийства правозащитницы продолжается и находится на его личном контроле.

В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства правозащитницы.

- На сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро «Героев Днепра» и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается, - сказал он.

Также Аброськин отметил, что сейчас в полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако огласят их только по их полному окончанию.

- Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровськои - позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем только критику со стороны гражданского общества, - подчеркнул он.

Напомним, в Нацполиции работает горячая линия, на которую вы можете сообщить информацию по делу Ирины Ноздровской: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.