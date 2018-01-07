В первом полугодии 2017 года в Украине осудили 51-го человека по обвинению в преступлениях против нацбезопасности

В Украине в первом полугодии 2017 года осудили 5-го человека по обвинениям в совершении преступлений против основ национальной безопасности.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Государственную судебную администрацию Украины.

Согласно официальной статистике, по статьям 109 - 114.1 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают состав преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

Отмечается, что в первом полугодии всего в украинских судах находилось 264 производства по этим статьям, касательно 435 человек. В первом полугодии всего было рассмотрено 71 дело.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине зафиксировали более тысячи фактов террористической деятельности.