В Днепре злоумышленник с ножом напал на таксиста и угнал его автомобиль

В Днепре в воскресенье, 7 января, пассажир такси напал на водителя с ножом и угнал его автомобиль.

Об этом сообщает Информатор.

Около 22:40, возле «Славянского» рынка водитель такси принял заказ от прохожего, которому нужно было ехать на улицу Доблестную.

Когда машина подъехала к месту назначения, пассажир ударил водителя по голове, несколько раз ударил его ножом в область лопаток, выбросил из машины и сел за руль. Ставшие свидетелями происшествия таксисты бросились за ним в погоню.

- Я ехал за ним по улице Доблестной. Он повернул в переулок и врезался в стоящий там автомобиль. Вышел из машины и побежал. Я побежал за ним, но потерял на распутье из-за темноты», — рассказал один из таксистов.

Прибывшие к месту аварии таксисты несколько часов искали нападавшего, однако не смогли найти. Пострадавшего мужчину доставили в городскую клиническую больницу № 16. Сейчас он в тяжелом состоянии, так как потерял много крови.

Полиция открыла уголовное производство по данному факту и ищет злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Корабельном районе Николаева, на проспекте Корабелов, возле кафе «Челентано» трое неизвестных с ножом и пистолетом напали на водителя автомобиля Mercedes Vito.