В Турции за неделю в рамках антитеррористической операции нейтрализовали 17 террористов

В результате антитеррористических операций в Турции за неделю нейтрализовали 17 террористов, шесть из которых сложили оружие, а 11 - задержали.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Anadolu.

В период с 1 по 8 января 2018 года силы безопасности Турции провели 729 операций против сепаратистских террористических организаций. В итоге по подозрению в пособничестве террористам PKK в Турции задержали 112 человек, в связях с ИГИЛ - 46 человек, в рамках борьбы с террористическим течением «Параллельное государство», главарем которого является Фетуллах Ґюлен (FETÖ), - 467 человек, в рамках борьбы с террористическими организациями левого толка - 18 человек .

По данным МВД, всего в ходе плановых операций задержаны 3 тысячи 88 человек, из них 643 подозреваются в терроризме, 101 - в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, 2 тысячи 344 - в наркоторговле и торговле людьми.

«В ходе операций в провинциях Стамбул, Диярбакыр, Хаккари, Мардин, Тунджели, Муш, Игдир, Битлис и Бингель уничтожены 32 укрытия террористов и 9 самодельных взрывных устройств и мин. Силы безопасности изъяли в ходе операций 864 килограмма взрывчатки, 8 гранат, 16 единиц оружия и 3 тысячи 451 боеприпас», - отчитались в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Турции россиянина приговорили к 6 годам колонии за план сбить американский самолет.