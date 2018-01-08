Хотел повлиять на стоимость акций, - задержанный россиянин признался в умышленных подрывах у автобуса ФК «Боруссия»

Обвиняемый в подрывах у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» россиянин (имеет немецкое и российское гражданство) Сергей В. признал вину.

Об этом он заявил во время допроса в суде 8 января, передает Громадське, ссылаясь на Bild.

Напомним, что 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Монако» возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства. По подозрению в причастности к взрывам у автобуса задержали 28-летнего выходца из РФ.

Подсудимый рассказал, что таким образом хотел повлиять на стоимость акций «Боруссии», чтобы заработать на бирже. Он отметил, что глубоко сожалеет о случившемся и пытался лишь создать видимость вреда, не причиняя никому травм.

По словам Сергея, после расставания со своей девушкой он думал о самоубийстве, однако потом решил заработать денег, чтобы помочь родителям.