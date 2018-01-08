В Нью-Йорке в небоскребе Трампа произошел пожар, есть пострадавшие

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В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар.

Об этом сообщает NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается. По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные. В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.

Ранее отмечалось, что информация о пострадавших не поступала, а эвакуация не проводилась.

В 68-этажном небоскребе, который является собственностью Трампа с 1979 года, у президента США есть трехэтажный пентхаус, который называют "White House North".

Напомним, в Лондоне горел 27-этажный дом, погибли десятки людей.

Роман Свиридов

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