В Нью-Йорке в небоскребе Трампа произошел пожар, есть пострадавшие

В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар.

Об этом сообщает NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается. По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные. В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) 8 января 2018 г.

Ранее отмечалось, что информация о пострадавших не поступала, а эвакуация не проводилась.

В 68-этажном небоскребе, который является собственностью Трампа с 1979 года, у президента США есть трехэтажный пентхаус, который называют "White House North".

Напомним, в Лондоне горел 27-этажный дом, погибли десятки людей.