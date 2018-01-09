На Николаевщине в ходе пьяной ссоры мужчина до смерти избил своего отца

В селе Долгая Пристань Первомайского района Николаевщины мужчина до смерти избил своего отца.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в николаевской области.

В воскресенье, 7 января, 31-летний местный житель сообщил полиции, что в сторожке у пруда обнаружил своего 64-летнего отца мертвым. Выяснилось, что накануне они вместе распивали спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Утром мужчина увидел, что его отец не подаёт признаков жизни.

Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина признался в убийстве собственного сына.