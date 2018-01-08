На Херсонщине мужчина изнасиловал трёхлетнюю дочь своей сожительницы

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В Херсонской области сожитель женщины изнасиловал её трёхлетнюю дочь. 

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В воскресенье, 7 января, в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Когда они купали внучку, которую дочь привезла к ним, обнаружили признаки вмешательства в половые органы малыша. 

Полиция выяснила, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель её матери. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что ранее в Индии девушка кастрировала мужчину, который ее насиловал многие годы.

 

Людмила Жерновская

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