«О никаком откровенном признании речь не идет», – Аброськин о подозреваемом в убийстве Ноздровской

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Вячеслав Аброськин
Задержанный по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровской не дает признательных показаний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«О никаком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в совершенном и не собирается каяться», – написал Аброськин.

Напомним, накануне правоохранители задержали задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Анатолий Чубаченко

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