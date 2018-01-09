«О никаком откровенном признании речь не идет», – Аброськин о подозреваемом в убийстве Ноздровской

Вячеслав Аброськин Задержанный по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровской не дает признательных показаний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«О никаком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в совершенном и не собирается каяться», – написал Аброськин.

Напомним, накануне правоохранители задержали задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.