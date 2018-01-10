В Ираке задержали палача ИГИЛ по прозвищу «Белая борода» - он вышел на свободу за взятку

Абу Омер по прозвищу «Белая борода», участвовавший в публичных казнях, проводимых «Исламским государством», был задержан в Мосуле и освобожден за взятку.

Об этом сообщил представитель местных властей Зухеир Хаззен аль-Джабури, передает «Медуза».

По словам аль-Джабури, Абу Омер, доставленный в один из полицейских участков в Мосуле, покинул его, дав взятку в 7,5 тысяч долларов. Какие меры применены к полицейским, отпустившим Абу Омера, аль-Джабури не уточнил.

- После задержания он оставил [на улице] свой мотоцикл. Спустя час мы обнаружили, что мотоцикл исчез. Мы спросили, что произошло, и получили ответ, что его освободили 10 минут назад за взятку в 7,5 тысяч долларов, — сказал аль-Джабури.

О задержании Абу Омера в Мосуле стало известно 2 января. Тогда сообщалось, что информацию о местонахождении Омера полиция получила от жителей города. 5 января власти Ирака официально подтвердили, что задержан именно «Белая борода».

Абу Омер появлялся на видеозаписях нескольких публичных казней, устроенных террористами из «Исламского государства». В частности на видео 2015 года он зачитывал обвинения в гомосексуализме и богохульстве трем мужчинам, которым в кадре отрубили голову. «Белая борода» также появлялся в ролике, где приговоренных к смертной казни забрасывали камнями.

Боевики ИГ контролировали иракский город Мосул с июня 2014 года по июль 2017 года. Город считался одним из основных оплотов этой террористической организации. Операция иракских военных по освобождению Мосула от боевиков ИГ продолжалась почти девять месяцев.

Напомним, что ранее премьер Ирака объявил о завершении войны с Исламским государством.