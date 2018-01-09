В Николаеве задержали мужчину, который ударил жителя Доманевки битой по голове

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который в среду, 3 января, ударил жителя Доманевки битой по голове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, телесные повреждения пострадавший получил ночью около местного бара от приезжего мужчины, когда начал его выгонять из заведения.

Незнакомец пришел с компанией товарищей и, услышав оскорбления, ударил местного жителя по голове битой. «Скорую» 28-летний потерпевший сначала не вызывал, а родным сказал, что упал сам, однако, когда его самочувствие ухудшилось, 5 января он был вынужден обратиться за помощью к врачам, которые известили о произошедшем полицию.

В течение суток полицейские установили личность злоумышленника и место его пребывания. 29-летний житель Веселиновского района был задержан полицейскими в Николаеве. Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что жительница села Бугское Новоодесского района обвинила местного фермера в том, что он избил её 18-летнюю сестру.