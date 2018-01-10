Николаевцу за кражу спортинвентаря из школы грозит до шести лет лишения свободы

До шести лет лишения свободы грозит 27-летнему николаевцу, который совершил кражу спортивного инвентаря из спортивной школы в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции.

В полицию поступило заявление от работника одной из спортивных школ района о том, что из учреждения неизвестные совершили кражу спортинвентаря.

Подозреваемым оказался 27-летний николаевец. По словам злоумышленника, ночью, забравшись в помещение через незапертое металлопластиковое окно, он украл гантели, диски и другие вещи, которые в дальнейшем планировал продать, но не успел.

Правоохранители изъяли спортивные принадлежности, которые после проведения необходимых следственных действий вернут законному владельцу.

«Действия злоумышленника квалифицируются по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Сейчас продолжается досудебное следствие. Вору избирается мера пресечения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве с территории комплексной детской-юношеской спортивной школы «Коммунаровец» украли двигатели с трех моторных лодок общей стоимостью около 200 тысяч гривен.