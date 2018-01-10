Суд арестовал николаевца, который хотел вернуться в тюрьму и тем самым отомстить родственникам

В Николаеве апелляционный суд Николаевской области поместил под стражу подозреваемого в ложном заминировании дома.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, мужчина подозревается в том, что 29 декабря позвонил в полицию и заявил о готовящемся взрыве в доме на улице Космонавтов. По результатам обследования здания и прилегающей к нему территории каких-либо взрывных устройств не обнаружили. Подозреваемый ранее был судим также за ложное заминирование.

«Поссорившись с родными, мужчина решил нетипично «отомстить» за оскорбление – вновь сесть за решетку, для чего выбрал самый быстрый способ – сделал телефонный звонок в полицию об угрозе взрыва», – сообщали ранее в полиции.

Полиция задержала подозреваемого, и суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура оспорила это решение и апелляционный суд изменил подозреваемому меру пресечения на арест.