Журналист обвинил киевских полицейских в том, что они подбросили бизнесмену патроны, а потом вымогали взятку

В Киеве сотрудники Голосеевского управления полиции подбросили патроны бизнесмену Тимофею Кохновичу, а затем у этого бизнесмена вымогали взятку за освобождение из-под стражи.

Об этом на своей странице в «Fаcebook» написал журналист Евгений Плинский.

По его словам, сотрудники Голосеевского управления полиции и прокуроры Киевской городской прокуратуры №1 организовали противозаконное задержание гражданина Украины Кохновича и требовали выкуп под угрозой его выдворения на территорию Беларуси.

Журналист рассказывает, что до 2008 года Кохнович являлся гражданином Беларуси, занимался там бизнесом и принимал участие в финансировании белоруской оппозиции. Против него было открыто несколько уголовных дел, и он был вынужден бежать в Украину, где получил политическое убежище и статус беженца. Белорусские спецслужбы в 2008 году направляли запросы в Украину с требованием выдать Кохновича. В 2016 году согласно указу Петра Порошенко, пройдя предварительно проверки СБУ, МВД, Интерпола, Кохнович получил паспорт гражданина Украины.

Но в сентябре 2017 года, после исчезновения в Беларуси украинца Павла Гриба, против Тимофея Кохновича следователь Голосеевского управления полиции Олег Яковченко открыл уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение оружия и боеприпасов»).

«В Киеве действует ОПГ «оборотней в погонах». Одним из руководителей этой ОПГ является в.и.о. заместителя начальника отдела уголовной полиции Голосеевского ГУНП, капитан Тычина С.В».

«Со слов Кохновича, за несколько недель до открытия этого дела, а именно 15 августа, его вызывали в МВД по адресу Богомольца, 10, где он давал пояснения оперуполномоченному Андрею Билыку о своем переезде в Украину, деятельности в Беларуси и получении гражданства. После этой встречи через «доброжелателей» ему была передана информация, что вызов в МВД – это начало дела о его экстрадиции в Беларусь, что якобы правоохранительные органы РБ и Украины составили список из 25 человек, бывших граждан Беларуси, которые под любым предлогом должны быть экстрадированы в Беларусь и он, Кохнович, находится в этом списке».

«Для того, чтобы выйти из данного списка на экстрадицию, Кохновичу было предложено откупиться взяткой в размере 300 тысяч долларов. За отказ от сотрудничества ему пообещали проблемы, несмотря на украинское гражданство», - рассказывает журналист.

27 декабря судья Голосеевского районного суда Шевченко по ходатайству следователя Яковченко вынесла постановление на проведение обыска по месту проживания Тимофея Кохновича. По якобы имеющейся информации следователя Кохнович хранил дома оружие и боеприпасы.

29 декабря следственная группа в составе 26 человек, включая спецподразделение «КОРД», приехала на обыск в дом семьи Кохновича. Журналист публикует видео, в котором утверждается, что полицейские сначала подбросили, а потом нашли в доме у предпринимателя патроны. Также сообщается, что якобы капитан Тычина вымогал у Кохновича 5 тысяч долларов за освобождение. Предприниматель отказался и его повторно задержали, но суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры отправить его под стражу.

Членами ОПГ «оборотней в погонах» Плинский называет: в.и.о. заместителя начальника отдела уголовной полиции Тычину, следователя Яковченко, старшего оперуполномоченного Якимчука, оперуполномоченных Дубровского, Капустянского, Байрамова и прокурора Киевской прокуратуры №1 Уздемира.

Напомним, ранее киевлянин заявил, что на улице незнакомка подбросила ему наркотики, а потом полиция пыталась его задержать.