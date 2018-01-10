«Случайно столкнулись на остановке», – Геращенко рассказал детали убийства юриста Ноздровской

Юрий Россошанский Юрист Ирина Ноздровская была убита ударом ножа в шею, подозреваемым в убийстве является Юрий Россошанский – отец Дмитрий Россошанского, который два года назад сбил насмерть сестру Ирины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде 60 суток содержания под стражей.

«Да, это правда. Подозреваемым по делу об убийстве Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, того самого, который два года назад сбил насмерть сестру Ирины - Светлану Сапатинскую. Юрий Россошанский люто ненавидел Ирину Ноздровскую. Он надеялся, что его сына выпустят из СИЗО по амнистии ещё в начале этого года, но Ирина своей публичной активностью и напором всячески препятствовала этому, требуя максимального наказания за гибель своей сестры», – пишет Геращенко.

«В тот роковой день, 29 декабря, вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в посёлке Демидов. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую. После чего он схватил ее бездыханное тело, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке», – добавляет он.

По словам нардепа, на следующее утро, 30 декабря, Россошанский «протрезвев и осознав, что он совершил ужасное убийство, вообще-то, подумывал о самоубийстве».

«И не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали», – резюмировал Геращенко.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производствопо ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

8 января в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской.