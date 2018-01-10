«Пособник террористов»: солиста Львовского театра оперы и балета внесли в базу «Миротворца»

Солиста Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николая Санжаревского внесли в базу сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные сайта «Миротворец».

На сайте солист значится как «пособник террористов». Художника в базу «Миротворца» внесли 8 января 2018. Его обвиняют в проведении антиукраинской пропаганды и сборе средств для боевиков ДНР.

Как отмечает издание «Львовский портал», во Львовском театре оперы и балета уже пообещали провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами сотрудника.

Кроме того, журналистка из Одессы Елена Добровольская заявила о сепаратистских взглядах солиста. Также, она опубликовала скрины с сайта из соцсетей Санжаревского, где он публиковал посты о поддержке боевиков на оккупированных территориях и распространял антиукраинскую информацию.