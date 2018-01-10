«Вину свою признает, но он не раскаивается», - Аброськин о подозреваемом в убийстве Ноздровской

Юрий Россошанский признал себя виновным в убийстве Ирины Ноздровской в селе Демидово, но не раскаивается.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на брифинге 10 января.

Он отметил, что причастность семьи Россошанского к преступлению было лишь одной из версий.

По словам Абросиькна, в первые дни после убийства исследовали движение Ноздровской от офиса на улице Банковой до станции метро «Героев Днепра» в Киеве и села Демидов, допрашивали свидетелей по поводу маршрута и про​сматривали видео с камер наблюдений. Почти наверняка установили автобус, в котором ехала Ноздровская.

- В первые дни мы допросили семью Россошанских, – сказал заместитель главы НПУ.

По словам Аброськина, все семья Россошанских, проживающая на хуторе неподалеку от места убийства, заявила, что была дома и рано легла спать. Но следствие решило, что семья недостаточно откровенна.

В частности, оказалось, что трафик разговора между подозреваемым и его родителями рос 27 декабря, в день вынесения приговора по делу о ДТП, в котором погибла сестра Нозродвской, и 29 декабря, в день убийства самой Ноздровской.

Кроме того, следствие установило, что подозреваемый отсутствовал дома несколько часов 29 декабря.

Были назначен более 70 экспертиз. Первые результаты экспертизы ДНК с тела убитой показали причастность подозреваемого к убийству.

Юрий Россошанский признал свою вину уже когда был задержан, констатировал Аброськин, не называя имени подозреваемого и отмечая, что это мужчина 1956 года рождения.

Подозреваемый показал, как он совершал убийство.

- Он вину свою признает, но он не раскаивается, – заявил Аброськин.

В 2017 году его сын сбил сестру Ноздровской, добавил представитель полиции.

Напомним, Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде 60 суток содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производствопо ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

8 января в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской.