На Николаевщине суд заново рассмотрит дело парня, пойманного на торговле каннабисом

Апелляционный суд Николаевской области по апелляционной жалобе прокуратуры отменил приговор Первомайского районного суда, который оправдал 22-летнего жителя Первомайска в сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В течение февраля-марта 2015 года обвиняемый в Первомайске неоднократно продавал каннабис. Общий вес сбытого наркотика составил 11,2 грамма. Приговором суда первой инстанции обвиняемого оправдали.

«При рассмотрении жалобы прокурора коллегия судей апелляционного суда указала на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства, оценку доказательств стороны обвинения без надлежащего рассмотрения всех обстоятельств дела и существенные нарушения требований уголовного процессуального закона», - сообщили в прокуратуре.

Суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор и назначил новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции.

Напомним, что ранее суд отправил на три года в тюрьму и лишил половины имущества николаевского участкового, который варил и продавал амфетамин.