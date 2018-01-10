На Николаевщине суд освободил от наказания подполковника милиции за служебный подлог и злоупотребление положением

Еланецкий районный суд Николаевской области освободил от отбывания наказания экс-начальника местного райотдела милиции, который незаконно выплачивал заработную плату и премировал своего подчиненного, не появляющегося на службе.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Отметается, что обвиняемый с 1997-го года проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях в подразделениях УМВД Украины в Николаевской области. В марте 2012-го года ему присвоили специальное звание подполковника милиции. А с октября 2013-го он возглавлял Еланецкий районный отдел милиции. На данный момент он работает водителем в воинской части А-2734.

Суд признал, что, находясь на должности начальника Еланецкого РОВД, обвиняемый, «злоупотреблял своим служебным положением, действовал вопреки интересам службы и в корыстных интересах одного из своих подчиненных незаконно растратил государственные средства на общую сумму 9 тысяч 369,21 гривен, безосновательно начисленные и выплаченные в качестве денежного обеспечения».

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.1 ст.366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины. Однако, при этом обвиняемого освободили от наказания на основании ч. 4 ст.74 («Освобождение от наказания и его отбывания»), хотя в этой части статьи есть ограничение, касающиеся совершивших связанных с коррупцией преступления:

«Лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, кроме коррупционных преступлений, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что с учетом безупречного поведения и добросовестного отношения к труду это лицо на время рассмотрения дела в суде нельзя считать общественно опасным».

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине суд оштрафовал экс-сотрудника полиции за нарушения во время служебного расследования.