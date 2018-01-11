Упала сама, – новоодесский фермер заявил, что не бил девушку

Анатолий Гончар, которого обвиняют в избиении 18-летней жительницы села Бугское Новоодесского района, заявил, что он ее не бил.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что жительница села Бугское Новоодесского района обвинила местного фермера в том, что он избил её 18-летнюю сестру, видео, где девушка, которую якобы избил фермер, обнародовано в общедоступной группе в Facebook.

По словам Гончара, причиной конфликта послужило то, что компания, в которой и находилась заявительница, сидела в беседке на перилах, свесив ноги на сидения.

– Как раз был дождь, грязь, а они вылезли на эти перила, а ноги, испачканные болотом, поставили на сидение. И сидят. Я проходил мимо, хотел выгнать их оттуда. Подхожу и говорю: «Ребята, что же вы, завтра деды придут в домино играть, а вы ногами вылезли на сидения». Там их было четверо: трое без разговоров слезли, а эта как сидела, так и сидит. Развернулась и говорит мне: «Да пошел ты». Я беру я ее за курточку, она не обращает внимания. Я беру за курточку и стягиваю ее. Она что-то ко мне матом, я ее сильнее за куртку, стянул с сидения почти, она вырывается и с этих перил падает, - рассказывает фермер.

Кроме того, он заявил, что девушка, поднявшись, схватила пустую бутылку из-под пива, ударила его по голове. Также Гончар отрицает утверждение девушки, которая сказала, что он ударил ее кулаком в лицо, а травму она получила в результате падения.

– Это (конфликт, – прим.) было 2 января. А 4, 5 и 6 она там на дискотеке была, все нормально. И тут 8 она ложится в больницу, побои снимает, ясно, чтобы деньги качать, – подчеркнул фермер. – Мне начали докладывать, что они себе дом ищут в соседнем селе, чтоб за мои деньги купить.

Как рассказал Анатолий Гончар, он снял побои, и, согласно результатам СМЭ, в результате удара бутылкой по голове он получил резанную рану.

Напомним, что в Николаеве задержали мужчину, который ударил жителя Доманевки битой по голове.