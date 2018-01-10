В Киеве у здание МВД митингуют азейбарджанцы, требующие защиты от криминала

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел Украины около 150 представителей азербайджанской общины устроили митинг.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»,

Митингующие призывают правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев в Украине и похищают их представителей.

По словам некоторых участников митинга, преступники не боятся силовых структур, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством.

Участники акции держат плакаты, в частности такого содержания: «Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно», «90-ые возвращаются», «Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни».

Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, за последние 7 месяцев Россия направила в Украину 29 «воров в законе».