Трое николаевцев получили тюремные сроки за воровство оградок с могил

В Николаеве трое злоумышленников признаны виновными в краже ограждений с могил на кладбище в Ингульском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«В мае 2017 года злоумышленники демонтировали металлические ограждения с 8 могил, которые в дальнейшем пытались сбыть в одном из местных пунктов приема металлолома. Коммунальному предприятию «Николаевская ритуальная служба» нанесли материальный ущерб на сумму свыше 10 тысяч гривен. Все трое были задержаны вскоре после преступления. Ими оказались мужчины, ранее судимые за совершение других преступлений, в том числе и корыстных», - отмечено в сообщении.

Ленинский районный суд Николаева двум из обвиняемых дал по 5 лет тюрьмы, а третьему – 4 года лишения свободы. Материальный ущерб возмещен полностью.

Напомним, что ранее в Николаеве суд приговорил ранее судимого матроса к пяти годам тюрьмы.