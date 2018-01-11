В Николаеве судили водителя БТР, который протаранил «Volkswagen» – потерпевшая просит ужесточить приговор

Центральный районный суд Николаева освободил от отбывания наказания водителя-электрика воинской части А1214, который за рулем бронетранспортера проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил «Volkswagen Golf». Представитель потерпевшей в аварии женщины подал апелляционную жалобу с просьбой ужесточить данный приговор.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Центрального райсуда от 13 октября 2017-го года и определениях Апелляционного суда Николаевской области от 30 ноября и 28 декабря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что авария произошла 4 ноября 2015-го года на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская. В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Согласно приговору, суд признал водителя БТР виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил вождения или эксплуатации машин») и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, освободив от отбывания с испытательным сроком в один год.

«В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью, - говорится в приговоре. - Он пояснил суду, что в то время проходил военную службу по контракту. Был назначен на должность водителя-электрика. Он управлял боевой машиной БТР-60. До этого у него было право на управление транспортными средствами категории «С», и кроме этого он в воинской части прошел также соответствующие курсы для получения навыков управления боевой машиной, и получил соответствующий допуск к управлению ими. До аварии у него был трехмесячный опыт вождения БТР. В тот день он и его экипаж, и три БТР утром выехали из Николаева на обучение в сторону полигона. Он двигался по одной из улиц города, было еще темно, автомобили двигались с включенными осветительными приборами. Он двигался со скоростью около 50 км/ч. При проезде одного из перекрестков он не увидел, что горел красный сигнал светофора и проехал на него, в результате БТР въехал в автомобиль, который двигался слева направо мимо».

фото - с места аварии

Рассмотрев материалы производства, суд также частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с воинской части А1214 369 тысяч 220 гривен в качестве возмещения материального ущерба и 50 тысяч – компенсации морального вреда.

Именно на данный приговор представитель потерпевшей подал апелляционную жалобу.

«Ссылаясь на неправильное применение уголовного закона, попросил приговор в отношении водителя БТР в части назначенного наказания изменить, назначив более тяжкое наказание, без применения ст. 75 УК Украины и удовлетворить гражданский иск в полном объеме. В остальной части приговор суда оставить без изменений», - отмечается в определении суда.

Стоит отметить, что на следующий день после того, как по указанной жалобе суд открыл производство, апелляцию подали представители воинской части, чтобы изменить приговор в части удовлетворения гражданского иска. Однако, в связи с пропуском сроков жалобу вернули апеллянту.