В Харькове осудили врача, который убил своего зятя смертельной инъекцией

Коминтерновский районный суд Харькова 10 января приговорил к 10 годам лишения свободы 60-летнего врача-онколога за убийство своего зятя смертельной инъекцией.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2015 года в вечернее время злоумышленник пришел в квартиру, где проживала его дочь вместе с ребенком и мужем. В это время дома никого не было – дочь с ребенком уехала по делам, ее муж еще не вернулся с работы. Тесть открыл дверь своим ключом и зашел в помещение. Там он переоделся в старую неприметную одежду и пошел ждать приезда зятя у гаража. В то время супруги конфликтовали и собирались расставаться, между зятем и отцом жены отношения также значительно ухудшились.

Когда зять вышел из автомобиля, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. Согласно выводам экспертов, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность.

«Это могло произойти в результате действия миорелаксантов, в частности лекарственного средства Ардуан, который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание, и если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает», - приводятся слова процессуального руководителя в уголовном производстве Виктории Тугайбей.

В ходе следствия установлено, что тесть, практикующий врач-онколог, имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее готовился к убийству. После преступления он пытался уничтожить его следы, а убийство выдать за естественную смерть мужчины. Убедившись, что зять не подает признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное плохо освещаемое место, чтобы его не сразу заметили прохожие.