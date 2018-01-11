В Южноукраинске на главу ОТГ Травянко полиция составила протокол за вождение в нетрезвом виде

Евгений Травянко В Южноукраинске полиция составила административный протокол на главу Арбузинской территориальной общины Евгения Травянко за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишут «Новости Н».

Полиция остановила «Мercedes-Benz GLE 350d 4matic» на улице Энергостроителей 8 января около 01:30. За рулем «Мercedes» находился Евгений Травянко. Полицейские заметили у него визуальные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался от этого.

После отказа пройти медосвидетельствование в отношении Травянко полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 130 Кодекса Украины об административных правонраушениях («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения»).

Как известно, Евгений Травянко ранее был главой Арбузинского поселкового совета, а в конце декабря 2017 года его избрали председателем Арбузинской ОТО, куда он баллотировался от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Добавим, что отец Евгения Травянко Виталий Травянко ранее был вице-губернатором Николаевской области.

Отметим, что в Южноукраинске неизвестные два раза угоняли в Евгения Травянко автомобиль «Range Rover Evoque». Первый раз элитный кроссовер Травянко похитили в марте 2016 года и на следующее утро угонщиков и похищенный кроссовер задержали в Кировоградской области. Во второй раз происшествие повторилось в ночь на 16 февраля 2017 года.

Напомним, что ранее Арбузинский районный суд признал депутата Николаевского облсовета от «Батьківщини» Сергея Чмыря виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, но вернул ему водительское удостоверение.