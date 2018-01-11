На киевских полицейских, которые во время обыска подбросили бизнесмену патроны, завели дело

Полиция Киева начала служебное расследование по факту действий сотрудников Голосеевского управления полиции, которых белорусский бизнесмен Тимофей Кохнович обвинил в вымогательстве взятки и подбросе боеприпасов.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве.

После завершения служебного расследования материалы будут направлены в прокуратуру.

Накануне в соцсети появилась информация, что полицейские Голосеевского управления полиции подбросили боеприпасы во время обыска в доме бизнесмена Тимофея Кохновича, который с 2010 года имеет статус беженца в Украине. Также было обнародовано видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент подброса боеприпасов.

По информации полицейских, в сентябре 2017 года Голосеевским управлением полиции в Киеве против него было начато уголовное производство по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время обыска 27 декабря обнаружили и изъяли 11 патронов к травматическому оружию. Белоруса задержали.

По словам Кохновича, ему подбросили оружие после того, как он отказался платить полицейским выкуп за прекращение дела об экстрадиции сначала в размере 300 тысяч, а позже - 50 тысяч долларов.

- Эта история тянется с августа, когда я непосредственно отказался платить. А в сентябре завели дело, на основании которого и пришли с обыском, - рассказал он в комментарии «Радио Свобода».

В полиции уточнили, что 43-летний уроженец Беларуси объявлен правоохранителями Беларуси в международный розыск по линии Интерпола за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Также прокуратура Киева начала расследование по признакам превышения служебных полномочий сотрудниками Голосеевского управления полиции во время обыска у белорусского бизнесмена Тимофея Кохновича и его дальнейшего задержания.

В отношении работников полиции возбуждено уголовное производство по статье 365 Уголовного кодекса Украины («Превышение власти или служебных полномочий»).

Кроме того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство об аресте данного гражданина.

Напомним, что белорусский бизнесмен Тимофей Кохнович, который с 2010 года имеет статус беженца в Украине, обвинил столичных полицейских в вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов и подбросе боеприпасов во время обысков. Момент подброса боеприпасов зафиксировали камеры наблюдения.