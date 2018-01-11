«Выпила пива, родила, задушила и выбросила»: В Николаеве мать наказали тремя годами условно за убийство новорожденного

В Николаеве суд признал виновной 21-летнюю местную жительницу в убийстве своего новорожденного ребенка и наказал испытательным сроком в два года.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Центрального районного суда Николаева.

Как известно, утром 31 июля 2017 года в заброшенном мусоропроводе дома №11 по улице Садовой дворник нашла труп ребенка. Позже полиция нашла роженицу, которая утверждала, что у нее случился выкидыш.

В приговоре указано, что девушка обнаружила беременность в мае 2017 года и, боясь осуждения родителей, решила снять комнату в квартире у своей подруги, пытаясь таким образом скрывать от родных и врачей свое положение.

31 июля около 04:00 она ощутила боли в животе и направилась в ванную комнату, но не смогла дойти и самостоятельно, без сторонней помощи родила в коридоре квартиры зрелого и живого ребенка.

Сразу после родов девушка с целью избавиться от новорожденного ребенка задушила ребенка за шею до потери им признаков жизни. После этого она еще набрала воду в ванную и оставила там ребенка примерно на один час и ушла к себе в комнату.

Через время она замотала сына в полотенце и положила в полиэтиленовый пакет. Далее она вышла с этим пакетом на лестничную площадку на седьмом этаже и выбросила пакет в мусоропровод.

Сама обвиняемая рассказала в суде, что она пила пиво с подругой, а уже утром у нее начались роды. Она уверяла, что во время родов тянула ребенка за шею, а когда вытащила, взяла на руки ребенка и поняла, что он мертв.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта девушка в момент родов и совершения преступления не была в состоянии эмоциональной напряженности, или в любом эмоциональном состоянии, в том числе и физиологического аффекта, который существенно повлиял на ее сознание и поведение.

Стоит также отметить, что у 21-летней обвиняемой уже есть ребенок – малолетняя девочка, которую она воспитывает самостоятельно. Обвиняемая свою вину в содеянном уголовном правонарушении признала полностью и искренне раскаялась в содеянном. Также она имеет положительную характеристику за местом жительства. Эти обстоятельства суд признал как смягчающими ее наказание.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка») и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При этом суд принял решение освободить обвиняемую от основного наказания с испытанием, а испытательный срок установить на два года.

Напомним, в Николаеве суд приговорил к 5 годами и 6 месяцам лишения свободы женщину, которая зимой оставила новорожденного ребенка в подъезде дома в селе Первомайское Жовтневого района. Как известно, вместе с ребенком была записка, в которой мать объясняла свой поступок тяжелой болезнью и пьющим мужем. Позже полиция нашла роженицу и оказалось, что женщина соврала о своем заболевании.