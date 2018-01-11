На Николаевщине иснпектор рыбохраны задержал двух браконьеров с уловом на 11 тысяч гривен

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В районе села Себино Новоодесского района Николаевской области задержали двух мужчин за браконьерство.

Об этом сообщают в Николаевском рыбоохранном патруле.

В среду, 10 января, в ходе проведения рыбоохранного рейда, государственный инспектор отдела охраны водных биоресурсов Николаевского рыбоохранного патруля около 20:30 на реке Южный Буг задержал двух братьев -  жителей  села Воскресенское 33-х и 34-и лет.

Мужчины при помощи трех лесковых сетей незаконно добыли 37 особей карася, 56 особей тарани, 33 особи молодого леща и 2 особи радужного окуня. Ущерб, который они нанесли рыбному хозяйству Украины, оценили в  11 тысяч 33 гривны.

В отношении правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении, которые направят в суд для рассмотрения и принятия решения.

Напомним, что ранее на Николаевщине рыбоохрана отчиталась о поимке браконьера с сетями и незаконным уловом на ₴7 тысяч.

Людмила Жерновская

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