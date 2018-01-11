На Николаевщине мужчина избил и изнасиловал свою односельчанку, - полиция

В пгт Березнеговатое в Николаевской области мужчина изнасиловал 58-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в среду, 10 января, около 19:20 на мобильный 58-летней женщины позвонила невестка и сообщила, что местный житель устраивает драку с ее сыном у них дома. Та сразу же направилась туда, чтобы прекратить конфликт.

«Когда женщина уже возвращалась домой, возле школы ее догнал обидчик сына и начал тянуть в безлюдное место, при этом наносил ей телесные повреждения, душил и словесно угрожал. После чего принудил ее к половому акту, и планировал продолжить свои насильственные действия», - говорится в сообщении.

Пытаясь спастись женщина предложила злоумышленнику пойти к дому невестки, чтобы якобы немного выпить спиртного и «развлечься», планируя таким образом позвать на помощь. Уже в доме она пригласила его к столу, рассказав все невестке. Та в свою очередь позвонила в полицию и скорую.

По результатам осмотра медицинского эксперта, на теле пострадавшей обнаружены признаки насилия. Выяснилось, что насильник - сосед пострадавшей женщины, ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

Следователи Березнеговатского отделения полиции начали уголовное производство, предварительно, по признакам части 1 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины «Изнасилование», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас с местной прокуратурой согласовывают вопрос по уведомлению ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине мужчина изнасиловал трёхлетнюю дочь своей сожительницы.