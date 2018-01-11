«Не перестал быть опасным для общества»: убийце Гонгадзе Пукачу пересчитали срок приговора по «закону Савченко»

Суд пересчитал по «закону Савченко» срок приговора для бывшего начальника департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в решении суда, вступившем в силу 15 декабря 2017 года, передают Українські Новини.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача. В материалах суда отмечается, что подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет.

Суд подчеркнул, что в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, истечение которых меняют правовой статус осужденного.

В частности, речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания.

Кроме того, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Заместитель Генерального прокурора Украины Валентина Теличенко заявила, что если Верховный суд Украины удовлетворит кассационную жалобу Пукача и смягчит ему наказание то он выйдет на свободу сразу из зала суда. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Алексей Пукач, которого суд признал организатором и исполнителем убийства журналиста Георгия Гонгадзе, должен отбывать пожизненное лишение свободы. То, что ему перечислили отбытый срок заключения по «закону Савченко», законно и не является поводом удивляться. Но это еще одно свидетельство того, что недопустимо смягчить наказание Пукача, который сейчас приговорен к пожизненному лишению свободы, а именно такого смягчения он просит у кассационного суда. Если новосозданный ВСУ удовлетворит кассационную жалобу Пукача и смягчит ему наказание до 15 лет, то Пукач выйдет на свободу прямо из зала суда. Но поведение осужденного Пукача и в судебных заседаниях, и за судебными заседаниями при общении с журналистами, свидетельствует о том, что он не перестал быть опасным для общества. Пукач так и не признал в полной мере свою вину. Так и не покаялся. Он дальше оправдывает свои действия, придумывая различные глупости. Итак. Ждем назначения судебного разбирательства в новосозданном ВСУ», - написала Теличенко.

Напомним, в январе 2016 года Аппеляционный суд Киева оставил в силе приговор о пожизненном лишении свободы убийцы Гонгадзе.