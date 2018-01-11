«Терпеть было невыносимо, вот я и сорвался»: Обнародована записка с признанием подозреваемого в убийстве Ноздровской

В Сети обнародована записка с косвенным признанием Юрия Россошанского, которого обвиняют в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Обращение к дочери мужчина написал уже после задержания.

Фото записки обнародовало издание «Обозреватель».

«Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка. Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь. Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было всё невыносимо. Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: «Убийца», вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни маме не мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так», — говорится в ней.

В тексте Россошанский пишет, что надеется на ст. 116 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. При этом подозрение мужчине предъявлено по ч 1. ст 115 (Умышленное убийство).

Отметим, что ранее именно об этой записке, скорее всего, говорил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он кается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене», — сообщил Аброськин.

Напомним, Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде 60 суток содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производствопо ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.