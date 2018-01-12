На Николаевщине мужчина украл у односельчанина щенка немецкой овчарки из-за «большой любви к ним»

В Братском районе Николаевщины мужчина украл у своего односельчанина щенка немецкой овчарки.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во вторник, 9 января, 19-летний местный житель обратился в Братский отдел полиции с заявлением на односельчанина. Мужчина рассказал, что несколько дней назад выгуливал щенка немецкой овчарки вблизи местного пруда, когда к нему подошел 28-летний односельчанин и сказав, что давно мечтал о такой собаке, взял ее и ушел. Сам грабитель объяснил полиции свой поступок большой любовью к овчаркам и неспособностью купить себе собаку такой породы.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины «Грабеж», что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина нанес множественные ножевые ранения односельчанину, пытавшемуся украсть у него корову.