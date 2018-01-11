Одесский суд приговорил николаевского военного к году содержания в дисциплинарном батальоне за «самоволку» и дачу взятки

Приморский райсуд Одессы приговорил военнослужащего одной из воинских частей Николаевской области к наказанию в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год.

Об этом сообщает Военная прокуратура южного региона Украины.

Так, младший сержант Е. в начале февраля 2016 года более чем на 1,5 года «ушел в самоволку» с лагерных сборов воинской части. А в июне 2017 года он предложил майору военной службы правопорядка взятку в 500 долларов за то, чтобы тот его не разыскивал.

Во вторник, 9 января, Приморский районный суд Одессы осудил военнослужащего к наказанию в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год за совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 407 («Самовольное оставление воинской части или места службы») и частью 1 статьи 369 («Предложение или дача взятки») Уголовного Кодекса Украины.

«При назначении наказания суд учел все обстоятельства дела, личность виновного, его искреннее раскаяние в совершении преступлений, а также добровольное обращение в правоохранительные органы, и по совокупности приговоров, путем поглощения менее строгого наказания более строгим приговорил его к 1 году лишения свободы»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании статьи 62 Уголовного Кодекса Украины суд изменил мужчине наказание на содержание в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год. Публичное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд приговорил ранее судимого матроса к пяти годам тюрьмы.