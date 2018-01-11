Одесский суд запретил юристам Приватбанка, НБУ и Минфина судиться с Коломойским в украинских и зарубежных судах

Киевский районный суд Одессы запретил юристам Приватбанка, Национальног банка Украины (НБУ) и Министерства финансов судиться с бизнесменом Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Суд открыл производство по иску Коломойского к НБУ, Министерству финансов, Приватбанку, Kroll Associates U.K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Астерс Консалт и Астерс о защите чести и деловой репутации в начале января 2018 года.

Отмечается, что Коломойский просит опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании АРС от 21 декабря 2016 года.

В сюжете также отмечалось, что Коломойский «вывез из Украины столько средств, сколько Украина в течение 3 лет потратила на оборону».

При этом отмечается, что АРС работает в Одессе с 1996 года, предоставляет услуги по подключению Интернета и кабельного ТВ.

Коломойский считает, что распространенная информация в эфире АРС была недостоверной, а также считает, что НБУ и Приватбанк незаконно заключили договоры с юристами и консультантами.

В связи с этим, суд удовлетворил иск Коломойского и наложил ряд запретов по работе юристов и консультантов до того момента, пока спор не будет решен.

В частности, суд запретил Приватбанку, Министерству финансов, консультантам, юридическим советникам, которые предоставляют услуги банку, НБУ и Минфину выполнять условия любых заключенных договоров, соглашений, контрактов.

Суд также запретил действовать консультантам и юристам в интересах НБУ, Приватбанка, Минфина в Украине и за рубежом в направлении любых интересов Коломойского.

Кроме того, Приватбанку и Минфину запрещено оплачивать услуги Hogan Lovells International LLP, а самой компании запрещено получать оплату услуг в том случае, если это касается Коломойского.

Аналогичный запрет установлен для компаний AlixPartners, Kroll, Астерс, Астерс Консалт, которые проводят forensic audit Приватбанка.

Также запрещено всем ответчикам пользоваться, разглашать, передавать органам власти, физлицам и юрлицам персональные данные Коломойского в Украине и за рубежом.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка»миллиардные долги.