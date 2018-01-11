Бывшего замначальника Вознесенской колонии оштрафовали за то, что он не внес в декларацию квартиру

Вознесенский горрайонный суд 10 января оштрафовал на 1700 гривен бывшего заместителя руководителя Вознесенской исправительной колонии за нарушение требований финансового контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Служащий колонии совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью 2 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии»).

«Будучи субъектом декларирования, в марте 2017 года он приобрел и получил право собственности на квартиру стоимостью 174 тысячи гривен. В нарушение требований статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», о существенных изменениях в имущественном положении он не сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее николаевского госисполнителя оштрафовали за то, что он не внес в декларацию премию в 140 тысяч гривен.