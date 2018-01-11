В Николаеве суд оставил в СИЗО еще на два месяца «банду Апти»

Апти Ислангириев, Руслан Кравчук и Араза Сулейманов Ленинский районный суд Николаева в четверг, 11 января, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток обвиняемым Апти Ислангириеву, Аразу Сулейманову и Руслану Кравчуку.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 11 января прокуратура огласила обвинительный акт в отношении Апти Ислангириева, Араза Сулейманова и Руслана Кравчука. Суд также определил порядок изучения доказательств и допросил одного из потерпевших – Алексея Прокопова, который заявил, что не имеет претензий к обвиняемым и уже не расценивает случившееся как покушение на убийство.

Прокурор Денис Стоянов зачитал ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемых, отметив ряд рисков. В частности, гособвинение считает, что отношении Апти Ислангириев, Араз Сулейманов и Руслан Кравчук могут скрываться от следствия. Также прокурор считает, что после смены показаний потерпевшего Прокопова подтвердился также риск влияния на потерпевших.

Сторона защиты в свою очередь отмечала, что ранее суд уже постановил наличие только одного риска – возможность скрываться от следствия. При этом адвокаты подчеркнули, что потерпевший уже заявил об отсутствии давления и неправильной трактовке произошедшего. Кроме того они отмечали о крепких социальных связях обвиняемых и их характеристиках.

Сам потерпевший Прокопов также не настаивал на аресте Ислангириева, Сулейманова и Кравчука.

В итоге суд принял решение продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 марта из-за риска скрываться от следствия. Кроме того, суд отметил, что критически относится к показаниям потерпевшего, так как не изучила ряд других доказательств.

Стоит отметить, что еще в начале заседания Апти Ислангириев заявил о давлении со стороны прокурора. Об этом он принялся уверять и после продления ареста, но уже в более эмоциональной форме и с применением нецензурной лексики.

Напомним, по информации полиции, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.