«Схватил и потащил в кусты»: Россошанский рассказал, как убил правозащитницу Ноздровскую

Юрий Россошанский, которого обвиняют в убийстве юриста Ирины Ноздровской, встретил свою жертву случайно.

Об этом он рассказал во время допроса, сообщает УНН со ссылкой на собственнык источники.

По словам Россошанского, он вышел в магазин, чтобы купить пива. Набросив старую рабочую куртку, нащупал в кармане старый нож, который, видимо, не вытащил раньше.

Когда подозреваемый проходил мимо автобусной остановки, как раз подъехала маршрутка, и из нее вышла Ноздровская. Юрист вышла одна, на остановке больше никого не было, а автобус сразу же уехал.

Россошанский заявил, что правозащитница увидела его сразу и направилась к нему со словами обвинений. Он, не задумываясь, схватил Ноздровскую и потащил в кусты. Там вытащил нож и ударил в шею, затем еще несколько раз, и только потом понял, что женщина уже не сопротивляется и не подает признаков жизни.

Подозреваемый по безлюдной улице оттащил тело убитой женщины к реке, где разломал и выбросил ее телефон, а также свой нож.

По словам обвиняемого, он сжег одежду Ноздровской и выбросил в мусорник в Киеве свою куртку. О случившемся же никому не сказал.

Напомним, Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде 60 суток содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производствопо ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Отметим, позже СМИ опубликовали записку с признанием подозреваемого в убийстве Ноздровской.