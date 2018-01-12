В Харькове полиция задержала военнослужащего, который угнал автомобиль вместе с водителем

Полицейские Харькова задержали 22-летнего военнослужащего за незаконное завладение транспортным средством.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции в Facebook.

Как выяснилось, парень увидел на дороге припаркованный автомобиль «ВАЗ». Он подошел и попросил 31-летнего водителя отвезти его по его личным делам, на что тот отказал.

Тогда военнослужащий начал угрожать водителю применением оружия и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сел за руль и начал движение. Через некоторое время он был остановлен патрульными.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве полиция задержала водителя, который на угнанном автомобиле ехал 190 км/ч.