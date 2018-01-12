После инцидента со стрельбой у скандального николаевского депутата Чмыря дома нашли четыре ружья – суд наложил на них арест

Сергей Чмырь Апелляционный суд Николаевской области отменил определение Первомайского горрайонного суда и наложил арест на четыре гладкоствольных ружья, которые изъяли при обыске дома у депутата областного совета Сергея Чмыря.

Об этом говорится в определении апелляционного суда от 26 декабря.

В частности, арест был наложен на:

- гладкоствольное охотничье ружье модели «ТОЗ-34ЕР»; - гладкоствольное охотничье ружье «BERETTA AL 39 Teknys»; - гладкоствольное охотничье ружье модели «ИЖ-54»; - гладкоствольное ружье «Cobra-SARSILMAZ» 12/1.

Как известно, Чмырь подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Речь идет об эпизоде, когда 28 июня 2016 года депутат, устроив стрельбу и угрожая ружьем, отобрал бензопилу у людей, которых заподозрил в том, что они пилят деревья. Именно в рамках расследования данного производства у него дома и изъяли эти четыре ружья.

Помимо этого, в определении суда описываются события того дня по версии следствия. Говорится, что около 13:00 Сергей Чмырь ехал на «Toyota Land Cruiser», остановился в поле возле автомобиля, у которого находились два человека. Он заподозрил их в вырубке деревьев, достал из своего автомобиля охотничье ружье и один раз выстрелил в сторону лесополосы.

«После чего, направляя ружье в сторону потерпевших, начал угрожать последнее физической расправой и применением оружия, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевших и при этом приказал своему сыну забрать из автомобиля «ГАЗ 3221», бензиновую пилу «Минская» синего цвета», - говорится в определении суда.

После этого депутат еще направлял ружье в ноги одного из обвиненных в порубке деревьев, а потом сел в авто и уехал. Сам Чмырь отрицает, что стрелял.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кроме это депутату объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 350 («Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг») за нападение на главу Арбузинской РГА Александра Палия.